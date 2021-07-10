Araç kuyruğunun bir ucu Aydın’da, bir ucu Muğla’da Kurban Bayramı öncesi Muğla bölgesinde tatil yapacak vatandaşların kullandığı araçların kuyruğunun bir ucu Aydın Çine’de, diğer ucu Muğla’da

Yerli turistin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Türkiye’de yerli turistin en fazla tercih ettiği ve her yıl milyonlarca yerli turisti ağırlayan Muğla’ya Türkiye’nin dört bir köşesinden adeta araçlarla akın var.

Hafta sonu öğle saatlerinde başlayan araç kuyruklarının başladığı nokta Aydın'ın Çine ilçesi oldu. Çine Menderes Bulvarı'nda Sanayi girişinde başlayan araç kuyruğu Çine çıkışı Evciler Mahallesi'ne kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca devam etti.

Aydın'ın Çine istikametinden gelen tatilcilerin adresi ise Akyaka, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri oldu. Muğla sınırlarında ise araç kuyruğu Yatağan, Menteşe Bayır Mahallesi, Muğla’nın Yatağan girişinde başlayan araç kuyruğu, Menteşe ilçesi çevre yolunda yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa ulaştı. Karayolu üzerindeki sinyalizasyon ışıklarında ise araç kuyrukları daha da uzuyor.



45 dakikalık yolu 2,5 saatte geldiler

İstanbul’dan Marmaris’e seyir halinde olan vatandaş, 45 dakika süren Aydın’ın Çine ilçesinden Muğla’nın Menteşe ilçesine 2,5 saatte geldiğini söyledi. Vatandaş, “Yollar çok kalabalık. Şehir merkezlerinde baya bir yoğunluk var. Çine’den Menteşe’ye 2,5 saatte geldim” dedi.

İzmir’den Dalaman’a giden bir başka vatandaş ise, “Dalaman’a varmamız 45 saate varacak galiba. Yollar ana baba günü” dedi.

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