Bodrumspor'da Oğuzhan ile yollar ayrıldı

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BODRUM, (DHA) Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor'da, sözleşmesi sona eren Oğuzhan Türk ile yolların ayrıldığı açıklandı. Yeşil-beyazlılar, "Oğuzhan Türk´e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" açıklaması yaptı. Gurbetçi 10 numara geçen sezon 32 maçta 3 gol attı. Bodrum ekibinde Burak Çolak, Emirhan Subaş, Emre Kaplan, Enes Karakuş ve Ozan Sol da takımdan ayrılmıştı.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2021-07-11 13:37:23



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