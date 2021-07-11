Muğla'ya tatilci akını; 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'ya tatilci akını; 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

DHA

Muğla'ya tatilci akını; 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Muğla girişinde oluşan yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk dikkat çekti.
Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla kara yollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü. Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenilirken, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-07-11 18:03:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrumspor'da Oğuzhan ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bodrumspor'da Oğuzhan ile yollar ayrıldı
Marmaris'te konserler başladı Rap müzik sanatçısı Norm Ender Marmarislileri coşturdu
YEREL HABERLER Marmaris'te konserler başladı Rap müzik sanatçısı ...
2 yıldır sahneye çıkmayan Gökhan Tepe sanat hayatının 25’inci yılını kutladı
YEREL HABERLER 2 yıldır sahneye çıkmayan Gökhan Tepe sanat hayatının ...
Bodrum Golf turizminde Antalya’ya rakip oldu
YEREL HABERLER Bodrum Golf turizminde Antalya’ya rakip oldu
Arızalanan balıkçı teknesini KIYEM-5 botu kurtardı
YEREL HABERLER Arızalanan balıkçı teknesini KIYEM-5 botu kurtardı
Alkışlar az gelince sahneden inip tekrar geldi
YEREL HABERLER Alkışlar az gelince sahneden inip tekrar geldi
Pınar Gültekin davasında gelişme: Sigara izmariti anne A.'ya ait çıktı
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında gelişme: Sigara izmariti ...
Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ...
Yunan karasularına sürüklenen tekne kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunan karasularına sürüklenen tekne kurtarıldı
Restoranı ringe çevirdiler, bir kişiyi öldüresiye dövdüler Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında öldüresiye darp ettiler
YEREL HABERLER Restoranı ringe çevirdiler, bir kişiyi öldüresiye ...
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü
YEREL HABERLER Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü
Marmaris'te su sorunu; vatandaşlar tepkili
YEREL HABERLER Marmaris'te su sorunu; vatandaşlar tepkili
Araç kuyruğunun bir ucu Aydın’da, bir ucu Muğla’da Kurban Bayramı öncesi Muğla bölgesinde tatil yapacak vatandaşların kullandığı araçların kuyruğunun bir ucu Aydın Çine’de, diğer ucu Muğla’da
YEREL HABERLER Araç kuyruğunun bir ucu Aydın’da, bir ucu ...
Narkotik Köpeği 'Coco' Haziran ayının 'en başarılısı' oldu
YEREL HABERLER Narkotik Köpeği 'Coco' Haziran ayının 'en başarılısı' ...
Çocuklar eğlenirken öğrendi Muğla’da doğa ve bilim kampı düzenlendi
YEREL HABERLER Çocuklar eğlenirken öğrendi Muğla’da doğa ve bilim ...
Yaralı kaplumbağa gözlem altına alındı İzmir Güzelbahçe’de itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan Caretta Caretta deniz kaplumbağası DEKAMER’de gözlem altına alındı.
YEREL HABERLER Yaralı kaplumbağa gözlem altına alındı İzmir ...
Bodrum Antika Pazarına kavuşuyor Mezatlar ve farklı Etkinlikler düzenlenecek
YEREL HABERLER Bodrum Antika Pazarına kavuşuyor Mezatlar ve farklı ...
Türkiye şampiyonu okçular milli takımda Türkiye şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Dünya Şampiyonası ve Avrupa Kupası için Romanya ve Polonya’ya gidecek takımda Türkiye’yi temsil edecekler.
YEREL HABERLER Türkiye şampiyonu okçular milli takımda Türkiye ...
Muğla’da ‘İntiharı önleme’ toplantısı Muğla’da olası intihar vakalarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan toplantıda pilot bölge belirlenmesi konusunda çalışma yapılacak.
YEREL HABERLER Muğla’da ‘İntiharı önleme’ toplantısı Muğla’da olası ...
Ebru Yaşar Bodrum'da sahneye çıktı
YEREL HABERLER Ebru Yaşar Bodrum'da sahneye çıktı
Pandemi süreci resim sergisi açıldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsünde 60 yaş üzeri öğrencilerin yer aldığı ‘Tazelenme Üniversitesi’nin öğrencileri pandemi döneminde yaptıkları eserleri sergiledi.
YEREL HABERLER Pandemi süreci resim sergisi açıldı Muğla Sıtkı ...
Bodrum’un adını dünyaya duyuracaklar Bodrum tanıtımda harekete geçiyor
YEREL HABERLER Bodrum’un adını dünyaya duyuracaklar Bodrum tanıtımda ...
Bodrum Kalesi’nde Tango esintileri Bodrum’da Kaleiçi etkinlikleri sürüyor
YEREL HABERLER Bodrum Kalesi’nde Tango esintileri Bodrum’da Kaleiçi ...
Tersanede sürpriz evlilik teklifi yaptı
YEREL HABERLER Tersanede sürpriz evlilik teklifi yaptı