Muğla'ya tatilci akını; 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- BODRUM, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Muğla girişinde oluşan yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk dikkat çekti.
Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı. Cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla kara yollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü. Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenilirken, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-07-11 18:03:06
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