Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı (2)

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SERBEST BIRAKILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 'Güveni kötüye kullanma' suçundan aranan ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gözaltına alınan kardeşi C.Ş., polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Fethiye Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-07-12 12:27:12



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