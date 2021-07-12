Tek isteği Ebru Gündeş ile düet yapmak Zehra Gülüç Bodrum’u salladı

Bodrum’da sahne alan Zehra Gülüç, söylediği şarkılarla yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Zehra, Ebru Gündeş’in büyük bir hayranı olduğunu söyleyerek Ebru Gündeş ile düet yapmak tek hayali olduğunu açıkladı.

Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Bardakçı koyunda Cennetten Çiçekler şarkısıyla adını müzik listelerinin başına yazdıran Zehra Gülüç, Azka Otel'de unutulmaz bir geceye imza attı. Otel misafirlerine ve sevenlerini söylediği şarkılarla coşturan Zehra, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zehra, “Çok heyecanlıyım. Bu pandeminin ardından 2’inci sahnem ve inanılmaz yoğun sahnelerimiz var. Uzun süredir sahnelerden uzaktık, pandemiden dolayı şimdi tekrar sahne alınca heyecanım ikiye katlandı. Güzel şarkılar yaptık. Sahnelere çıktığım ilk günden beri söylüyorum, büyük bir Ebru Gündeş hayranıyım, olursa Ebru Gündeş ile düet yapmak isterim” dedi.

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