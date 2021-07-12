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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 'Yaza Merhaba' konseri

İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 'Yaza Merhaba' konseri

Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası Muğla’nın Datça ilçesinde Amfi Tiyatroda ‘Yaza Merhaba’ konseri düzenledi. Datça’lılar başta olmak üzere ilçeye tatile gelen vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi.

Turizm sezonun başlamışıyla birlikte Muğla’nın ilçelerine yerli ve yabancı turist akını yaşanmaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası Muğla’nın Datça ilçesinde yaza merhaba konseri düzenledi. Datça Amfi Tiyatro'da düzenlenen yaza merhaba konserine Datça’lılar başta olmak üzere ilçeye tatile gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından verilen ve şefliğini Münif Akalın’ın yaptığı konserlerde orkestra içerisinden seçilen Viyola sanatçısı Ferda Öktem, Obua Sanatçısı Hakan Mehmet Kayhan, Keman Sanatçısı Burçak Özkan ve Trombon Sanatçısı Giray Doğukan Kandemir solist olarak katıldı. G. P. Teleman Sol Majör Viyola Konçertosu, J. S. Bach Obua ve Keman Konçertosu ve LarsErik Larsson Trombon Konçertinosu eserleri seslendirildi.

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