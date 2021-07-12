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Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor

DHA

Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor


BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, geçen aylarda hayata geçirilen kanola üretiminde ilk hasat yapıldı. Elde edilen ürünün biyodizel hammaddesi olarak değerlendireceği ve belediye araçlarında yakıt olarak kullanılacağı belirtildi.
Bodrum Belediyesi'nin sürdürülebilir tarım ve turizm entegrasyonu ile Bodrum'da tarım enerjisi için hayata geçirilen ve Karaova bölgesine ilk kez ekimi yapılan kanola bitkisinin hasadı yapıldı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından Mumcular Mahallesi'nde belediyeye ait 11 dekarlık alandan elde edilen 2 ton mahsul, belediye araçlarında kullanmak üzere biyodizel hammaddesi olarak değerlendirecek. Belediye yetkililerince, kanola tarımıyla hem bölge çiftçisine yeni ürün alternatifi sunmak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyodizel kullanımına katkı sağlayıp, bu sayede doğa ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
ATIL TARIM ALANLARINA KANOLA EKİLECEK
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünyada petrol ürünlerine bağımlılığı azaltmak amacıyla geliştirilen yenilenebilir enerji kaynaklarından çevre dostu biyodizelin üretimi için kanola bitkisi üretimine başladıklarını söyledi. Çevreci bir anlayışla başlattıkları bu proje kapsamında, pilot bölge olarak seçilen arazide geçen aylarda metrekareye yaklaşık 60 kanola tohumu düşecek şekilde ekim yapıldığını hatırlatan Aras, bölgenin iklim koşullarına da dayanıklı olan ve alternatiflerine göre üreticisine yaklaşık yüzde 50 daha fazla gelir getiren bu bitkinin üretimini, Bodrum'daki atıl tarım alanlarında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
150 BİN KİLOMETRELİK YOL KAT EDİLECEK
Kanola ürünü mahsulünden elde edilen biyodizelin belediye araçlarında kullanılacağına vurgu yapan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan ise, yakıt maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlayacaklarının altını çizip, şunları söyledi:
"Kendi akaryakıtımızı üretmek için çıktığımız bu yolda en mutlu günümüzü yaşıyoruz. 11 dekarlık alanda kanola bitkisini diktik ve hasadını yapıyoruz. Bodrum'da bu tarz bitkilerin ekilebildiğini kanıtlamak amaçlı ve ayrıca küresel ısınmaya sebep olan sera gazını azaltmakla ilgili biyodizel üretmek için kanola bitkimizi diktik. Yaklaşık 2 ton bir ürün elde etmek üzere yola çıktık, bu ürünle yaklaşık 800 litre yağ elde edeceğiz. Bu 800 litre yağın da biyodizel karşılığı yaklaşık 600 litre. Bu 600 litre biyodizel katkı malzemesi olarak kullanılıyor. Bununla da 150 bin kilometrelik yol kat edecek şekilde araçlarımızın yakıt almasını sağlayacağız."
BODRUM'DA SADECE TURİZM DEĞİL, ÜRETİM DE YAPILIYOR
Kanola üretimiyle birlikte Bodrum'da sadece turizm değil, üretiminde yapıldığını kanıtlamak istediklerini vurgulayan Doğan, bu bitkinin Bodrum'da ilk kez dikimi ve hasadının yapıldığını belirterek, bölgede tarihi bir güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM (Muğla), (DHA)
2021-07-12 16:50:25

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