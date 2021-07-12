Pınar Gültekin'in katil zanlısı, hakim karşısında (3)



EPÖZDEMİR: ABD'DEN BEKLENEN MÜZEKKERE YARGILAMAYA BİR ŞEY KATMAYACAK

Duruşmanın ardından Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, açıklamalarda bulundu. ABD'den beklenen müzekkerenin yargılamaya bir şey katmayacağını savunan Epözdemir,

"Öncekilerin tekrarı bir duruşma oldu. Biz bu cinayetin vahşice işlendiğini ve maktulün yaşarken yakıldığını söylüyorduk. Bugün gelen raporda da bu doğrulandı. Sanıkların canavarca hisle eziyet çektirip kasten öldürdükleri ortaya çıktı. En başından beri iddiamız, bugün Adli Tıp 3'üncü İhtisas Dairesi tarafından da tescillendi. İlginç bir şekilde maktulün özel hayatı yargılanıyor. ABD'ye yazılan müzekkerede hala cevap bekleniyor. Makul sürede yargılanma hakkı ihlal ediliyor. Biz ısrarla bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ve müzekkerenin yargılamaya bir şey katmayacağını söylüyoruz. Bunun yanı sıra bizler İstanbul'dan geliyoruz, aile Bitlis'ten geliyor. Ancak sanıklar SEGBİS'le yargılanıyor. Her celsede reddi hakim talebinde bulunmak istiyoruz. Anne, baba ve ortağın cinayette delilleri yok ettiklerini her fırsatta dile getirdik" dediTolga TAHÇI Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla Tolga TAHÇI Cavit AKGÜN

2021-07-12 17:12:39



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