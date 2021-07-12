Firari FETÖ hükümlüsü tekne tamir ederken yakalandı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ş.Ş., teknesini tamir ederken gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ş., tutuklandı.
Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş.'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince, Fethiye´nin Göcek Mahallesi'ndeki bir marinada karaya bağlı `La Fourtune´ isimli teknede tamir yaptığı tespit edilen Ş.Ş. düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-07-12 23:50:18
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