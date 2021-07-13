Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde okullarından uzak kalan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Telafidebendevarım’ sloganı ile başlattığı 5 Temmuz 31 Ağustos tarihlerini kapsayan programı Muğla’da çeşitli etkinlikler ile devam ediyor.

Program kapsamında öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabiliyor. Muğla genelinde 500’den fazla okulda 5 bine yakın etkinlik düzenlenirken, yaz tatili için diğer illerden Muğla’ya gelen öğrenciler de bu etkinliklerden yararlanabiliyor.

Hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın da katıldığı etkinliklerin Ula ayağında Ula Göleti çevresinde bisiklet sürüşü, okçuluk eğitimi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ula Göletinin eşsiz manzarası çevresinde Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Ula İlçe Milli Eğitim Müdürü Değer Topuz, okul müdürleri ve öğrenciler bisiklet turu gerçekleştirdi. Ula Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin Ula göletinde düzenlenen etkinlikte okulun okçuluk takımı gösteri sundu. Öğrenciler etkinlikte hem öğrendiler, hem de eğlendiler.

‘Telaidebendevarım’ şarkısını seslendirdiler

Ula Göletinde düzenlenen ‘Telafidebendevarım’ etkinliğinde Türkiye’de ilk defa bir okul öğrencileri tarafından Telafide ben de varım şarkısı öğrenciler tarafından gitar eşliğinde seslendirildi. Öğrencilerin seslendirdiği şarkıyı dinleyen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, şarkının stüdyoda seslendirilmesi için çalışma başlatılmasını istedi.

Pandeminin olumsuzluklarını atmaya çalışıyorlar

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ‘Telafidebendevarım' programı kapsamında, çocuklarla birlikte telafi eğitimi programında yer alan etkinlikleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Çay, “Ula Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencilerimiz ile mavi ile yeşilin buluştuğu Ula Göletinde önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız pandemi dönemindeki birtakım olumsuz olabilecek durumlara karşı çocuklarımızı hem psikolojik, hem sosyolojik, hem de akademik yönlü olarak desteklemek; yaparak yaşayarak ve eğlenerek öğrenebilecekleri ortamlarla ve etkinliklerle onları buluşturmak” dedi.

500 okulda 5 binden fazla etkinlik

İl Müdürü Emre Çay, Pandemi sürecinde evde, kapalı ortamda çocukların çok kaldığını ve sosyalleşmeye ihtiyaçları bulunduğunu belirtirken, bu nu da ‘Telagidebendevarım’ programı kapsamında Muğla genelinde 500 okulda 5 binden fazla etkinlik içinde yer alan por, sanat, kültür gibi birtakım aktivitelerle çocukları, ara verilen dönemden tekrar hızlı bir şekilde telafi ederek çok yoğun bir şekilde yeni eğitimöğretim yılına hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.

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