Tefecilik operasyonunda 6 gözaltı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Tefecilik’ operasyonunda Muğla’da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen ‘Tefecilik’ operasyonlarının Muğla ayağında 6 kişi gözaltına alındı.
Muğla’nın Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerinde 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda H.Ç, K.Ç, D.Ç, Y.K, P.A ve F.B isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 adet alımsatım sözleşmesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet senet, 3 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet tapu ve bir miktar çek ve çeşitli evrak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli KOM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.