9 günlük bayram tatili turizmciler için 'Can suyu' oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 günlük bayram tatili turizmciler için 'Can suyu' oldu

İHA

9 günlük bayram tatili turizmciler için 'Can suyu' oldu

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından, en fazla yerli turist ağırlayan Muğla’nın Marmaris ilçesindeki turizmciler de umutlandı. Şu andaki otellerde tatil yapanların çoğunluğunun yerli turist olması bayram rezervasyonlarının iç piyasadan daha çok gelmesi, pandemiden dolayı kapalı olan bazı dış ülkelerin zararlarını karşılaması bekleniyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 Pandemisinden en çok etkilelen sektörlerden biri olan Dumansız sanayi turizm bayram tatili ile hareketlenmeyi bekliyor.
Yerli ve yabancı turistlerin havaların ısınması ve kısıtlamaların kalkması ile akın ettiği Marmaris’te 9 günlük Kurban Bayramı tatili yoğun geçecek.

"9 günlük bayram tatili can suyu olacak"
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (Tursab) Bölgesel Yönetim Kurulu Başkanı Suat Esin, "Bayramdan önce başlayan bir iç pazarda hareketlilik var. Bu hareketlilik okullar açılana kadar devam edecek. Son iki yıldır pandeminin etkisini en çok hisseden sektörlerden biri de turizm sektörü oldu. Bayram tatili için gelecek olan yerli turistler sektörümüz için can suyu olacaktır. Şunu söylemekte de fayda var, bölgemizde yoğunluğu Ukraynalıların ve Rusların oluşturduğu bir dış pazar var. Rus acenteler ile yaptığımız görüşme ve anlaşmalar sonucu edindiğimiz bilgilere göre Rusya uçuşlarını 15 Temmuzdan sonra daha da arttıracak" dedi.

İngiltere’nin kararını bekliyoruz
Tursab BYK Başkanı Esin, "Aldığımız duyumlara göre 15 Temmuz’da İngiltere tekrar açıklama yapacak. Ülkemiz de kırmızı listeden çıkıp sarı listeye girdiğinde İngilizlerin gelmesi ile bir nebze daha nefes alacağız. Eylül ayının sonuna kadar İngilizleri ağırlayabiliriz. Biz başta Marmaris olmak üzere bölgemizde turizme hazırız. Pandemi döneminde kendimizi ispatladık. Otellerimiz, restoranlarımız, plajlarımız tüm kurallara uygun bir şekilde hazırlandı misafirlerimizi bekliyoruz. Hem yerli, hem yabancı turistler gönül rahatlığı ile buraya gelip tatilini yapabilirler" şeklinde açıklama yaptı.
Sahilde su sporları standında bekleyen turizmci, "Hep beraber bayramı bekliyoruz. Pandemi bitsin, dünya bu illetten kurtulsun istiyoruz" dedi.
Güvenli Turizm sertifikası ile misafirlerini ağırlayan oteller açık büfe yemek işini ise görevliler yapıyor. Misafirlerin istediklerini tabaklarına koyarak servis ediyorlar. Turistik tesis işletmecisi Cengiz Aygün, "9 günlük bayram tatili yerli turistlerin buraları tercih etmeleri açısından isabetli oldu. Ekonomik olarak kriz yaşadığımız bu pandemi döneminde bizler için bir enerji dopingi olacak. Turizmciler sevindi, son iki yılda kötü zamanlar geçirdik. Bu döneme denk gelmesi bizler açısından sevindirici oldu. Rezervasyonlarımız yerli turistlerimiz ile dolmak üzere. Bu 10 günlük periyotta turizmciler biraz nefeslenecek an azından" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi döneminde 2 kitap birden yazdı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde 2 kitap birden yazdı
Kazada 5 kişi hafif yaralandı Muğla-Denizli Karayolu Yaylasöğüt mevkiinde takla atan araç içindeki 5 kişi hafif yaralandı.
YEREL HABERLER Kazada 5 kişi hafif yaralandı Muğla-Denizli Karayolu ...
Kırsal Mahallelerin yolları yenileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanındaki yollarda iyileştirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
YEREL HABERLER Kırsal Mahallelerin yolları yenileniyor Muğla ...
Tefecilik operasyonunda 6 gözaltı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Tefecilik’ operasyonunda Muğla’da 6 şüpheli gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Tefecilik operasyonunda 6 gözaltı KOM Daire ...
Muğla’da zeytinlik yangını Menteşe Yerkesik Mahallesinde zeytinlik alanda çıkan yangında zeytin ağaçları kısmen zarar gördü.
YEREL HABERLER Muğla’da zeytinlik yangını Menteşe Yerkesik ...
Büyükşehir ve Marmaris Belediyesinden tarımda işbirliği Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi “Tıbbi Bitkiler Bahçesi Projesi” için imzaları attı.
YEREL HABERLER Büyükşehir ve Marmaris Belediyesinden tarımda ...
Menteşe’nin gururu oldular
YEREL HABERLER Menteşe’nin gururu oldular
Türkiye’de ilk defa ‘Telafidebendevarım’ şarkısını seslendirdiler Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaz dönemi ‘Telafidebendevarım’ programı kapsamında Muğla’da renkli etkinlikler düzenlenirken, Türkiye’de ilk defa Ula Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından ‘Telafide ben de varım’ şarkısı seslendirildi.
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk defa ‘Telafidebendevarım’ şarkısını ...
2 Ay yoğun bakımda kaldı, doğum gününde uyandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde korona virüs nedeniyle yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan ve doğum gününde uyanan 60 yaşındaki Zehra Akar, 75 gün sonra alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER 2 Ay yoğun bakımda kaldı, doğum gününde ...
Şahan Gökbakar'ın villasının olduğu koydaki iskele için belediyeye 'kaldırılsın' yazısı
YEREL HABERLER Şahan Gökbakar'ın villasının olduğu koydaki iskele ...
Bodrum’da demir hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum’da demir hırsızları yakalandı
Marmaris’te kadrolu işçilere yüzde 14.55 zam
YEREL HABERLER Marmaris’te kadrolu işçilere yüzde 14.55 zam
Danilo şefin tatil keyfi
YEREL HABERLER Danilo şefin tatil keyfi
Fethiye’de otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Bodrum'da motosiklet virajda yoldan çıktı: 2 ölü 
YEREL HABERLER Bodrum'da motosiklet virajda yoldan çıktı: 2 ölü 
Bodrum'da feci kaza: 2 ölü
YEREL HABERLER Bodrum'da feci kaza: 2 ölü
Firari FETÖ hükümlüsü tekne tamir ederken yakalandı
YEREL HABERLER Firari FETÖ hükümlüsü tekne tamir ederken yakalandı
19 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Fethiye'de alevler 5 dönüm kızılçam ormanını küle çevirdi
YEREL HABERLER Fethiye'de alevler 5 dönüm kızılçam ormanını küle ...
Yatağan’da korkutan ev yangını
YEREL HABERLER Yatağan’da korkutan ev yangını
Bodrum’da 50 kilometrelik yol temizliği
YEREL HABERLER Bodrum’da 50 kilometrelik yol temizliği
Pınar Gültekin'in katil zanlısı, hakim karşısında (3)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin'in katil zanlısı, hakim karşısında (3)
Av Rezan Epözdemir: “Sanık Avcı’nın eşi de yargılanabilir” Bir yıl önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin 5’inci duruşması sonrası açıklama yapan Av. Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı’nın anne, baba, ortağı dışında eşinin de yargılanabileceğini açıkladı
YEREL HABERLER Av Rezan Epözdemir: “Sanık Avcı’nın eşi de ...
Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor
YEREL HABERLER Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor