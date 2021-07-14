Otogarda uyuşturucu ile yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Muğla otogarında yaptıkları denetimde bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde yakalandı.

Muğla NSM Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliğince yapılan sistem araştırmalarında tespit edilen şahıs Menteşe otogarında durdurulup üzerinde ve eşyalarında yapılan adli arama neticesinde

6, 11 gram metamfetamin ve 0,97 gram bonzai uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.