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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum teyakkuza geçti Kurban Bayramı'nda nüfus 1 milyonu geçecek

İHA

Bodrum teyakkuza geçti Kurban Bayramı'nda nüfus 1 milyonu geçecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamasının ardından Bodrum’da hareketlilik başladı. Bodrum Belediye Başkanı, bayram tatilinde 1 milyonun üzerinde misafir ağırlayacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilinin 16 Temmuz'da başlayacağını ve 26 Temmuz’da sona ereceğini açıklamasının ardından Bodrum’da hareketlilik başladı. Otellerin rezervasyonları 2 katına çıktı. Mavi yolculuk yapan günlük, haftalık teknelerde yer kalmadı. Otobüs ve uçak seferleri transferlerine ek seferler koydu. 181 binlik nüfusun 1 milyonu geçeceğini tahmin eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye çalışanlarını çift mesai sistemine geçireceğini açıkladı.

Tüm ekipler hazır bekliyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Bodrum bayrama hazırlanıyor" diyerek, “Bodrum şu anda da çok hareketli, Bodrum pandemi sürecinde çok fazla göç aldı ve şimdi de tatil için gelenlerle birlikte Bodrum’da ciddi bir hareketliliğe neden oldu. Bu kalabalık bazı sıkıntılara neden olabiliyor ama biz 2 bin 500 personelimizle sahadayız. Halkımız rahat bir bayram geçirmesi için bütün önlemlerimizi aldık. Bayram boyunca sorunları ve problemleri çözmek için hazırız. Kaymakamlığımız, Emniyet müdürlüğümüz, jandarma ekiplerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşları herkes bayramda bir aksaklık yaşanmaması için sahada olacak” şeklinde konuştu.

1 milyon turist akın akın Bodrum’a gelecek
Kurban Bayramı tatili boyunca 1 milyonun üzerinde vatandaşın Bodrum’a geleceğini söyleyen Başkan Ahmet Aras “Bodrum’da bayram yoğunluğu her zaman aynıdır. Yaklaşık 1 milyon kişiyi Bodrum’da ağırlayacağımızı düşünüyorum. Şu anda 800 bin civarında nüfusumuz olduğunu tahmin ediyorum. Kurban Bayramı'nda bu rakam 1 milyonu geçebilir. Biz Belediye olarak tüm personelimizle sahada olacağız. Bayram mesaisi çift mesai olarak uygulanır. Bütün personelimiz teyakkuzda olacak hem sahada çalışan personelimiz, hem de icapçı dediğimiz personelimiz yani ihtiyaç olduğu anda hemen devreye girecek olan personelimiz, araçlarımız ve çalışanlarımız hazır. Çift mesai yapacağız gerekirse hiç uyumayacağız gerekirse bende Belediye Başkanı olarak sokakta olacağım” dedi.
30 yıllık turizmci olan Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya da çok yoğun bir bayram tatili olacağını ifade ederek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları bizleri umutlandırdı. Biz çalışmalarımızı çok önceden yapmıştık ve açıklamaları bekliyorduk. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından taleplerde artış görüldü. Kurban Bayramının iyi geçeceğine eminiz ama Bodrum çok kalabalıklaştı. Bayram’da tahmin ediyorum 1 milyon ile 1,5 milyon arasında misafir ağırlayacaktır Bodrum" diye konuştu.

Her yerde konser
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Bodrum’un her köşesinde ünlü sanatçılar sahneye çıkacak. 9 gün boyunca ünlü sanatçıların sahne alacağı işletmeler şimdiden duyurularına başladı. Turizmci Bülent Kaya Bodrum’un her köşesinde bir konser olduğunu ifade ederek “Bodrum diğer tatil beldelerine göre konser konusunda biraz daha ilerde. Bizde Demet Akalın, Serdar Ortaç, Derya Bedavacı, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Rober Hatemo, Hande Ünsal gibi birçok sanatçıyı ağırlayacağız Bayram boyunca" dedi.

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