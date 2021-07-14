Bodrum'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevenleriyle buluşan Ahmet Selçuk İlkan şiirlerini sevenlerine okudu. Azka Otel'de sahne alan İlkan, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Bodrum'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevenleriyle buluşan Ahmet Selçuk İlkan şiirlerini sevenlerine okudu. Azka Otel'de sahne alan İlkan, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Bardakçı koyunda konser veren Ahmet Selçuk İlkan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Pandemi kuralları nedeniyle gece 24.00'e kadar canlı müzik yayınının serbest olması nedeniyle İlkan saat 21.00'de sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İlkan hem hayranlarına hem de Azka Otel'de kalan yerli turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman hareketli parçaların arasında şiirler söyleyen İlkan tatilcilere duygusal anlar da yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ölen gencin kimliği tespit edildi Cenazesi İstanbul’a gönderildi
YEREL HABERLER Kazada ölen gencin kimliği tespit edildi Cenazesi ...
Balık tutmaya gelen vatandaşların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Balık tutmaya gelen vatandaşların ilgi odağı oldu
Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların eserleri Bodrum’da buluşacak
YEREL HABERLER Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların ...
Bodrum teyakkuza geçti Kurban Bayramı'nda nüfus 1 milyonu geçecek
YEREL HABERLER Bodrum teyakkuza geçti Kurban Bayramı'nda nüfus 1 ...
Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazadaki motosiklet sürücüsü üniversiteli Mahmut çıktı
YEREL HABERLER Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazadaki motosiklet ...
Fethiyespor'a genç takviye
YEREL HABERLER Fethiyespor'a genç takviye
Bodrumspor'dan iki imza
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan iki imza
3’üncü doz aşıları tamamlandı Muğla’da huzurevi sakinleri, özel gereksinimli bireyler ve personellerin 3’üncü doz Covıd-19 aşıları tamamlandı.
YEREL HABERLER 3’üncü doz aşıları tamamlandı Muğla’da huzurevi ...
Muğla’da 'su' ve 'kuraklık' alarmı Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen, iklim değişikli ve yağış miktarının düşmesi ile Muğla’da su kaynaklarının azaldığına dikkat çekti ve vatandaşları tasarrufa davet etti.
YEREL HABERLER Muğla’da 'su' ve 'kuraklık' alarmı Muğla Büyükşehir ...
Jandarmadan otele uyuşturucu baskını
YEREL HABERLER Jandarmadan otele uyuşturucu baskını
Muğla'da damada Çin işkencesi Evlendiğine pişman ettiler Muğla’nın Menteşe ilçesinde evlenen damat arkadaşları tarafından adeta Çin işkencesine maruz kalırken, çuval içinde yürütüldü, arkadaşlarını sırtında taşıdı ve gecenin ilerleyen saatlerinde parkta menemen yemeği yaptırıldı
YEREL HABERLER Muğla'da damada Çin işkencesi Evlendiğine pişman ...
30 bin boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER 30 bin boş makaron ele geçirildi
Şahan Gökbakar, hakkında çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi
YEREL HABERLER Şahan Gökbakar, hakkında çıkan haberlere sosyal medya ...
Darbe kalkışmasının 5'inci yılında o odadaki çatışma izleri korunuyor
YEREL HABERLER Darbe kalkışmasının 5'inci yılında o odadaki çatışma ...
Otogarda uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Otogarda uyuşturucu ile yakalandı
Menteşe’de Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Menteşe’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.
YEREL HABERLER Menteşe’de Kurban satış ve kesim yerleri ...
Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı (2)
YEREL HABERLER Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli ...
Araziye ektiği kenevirleri sulamaya gelince yakalandı Tüfekle ateş etti, polisler etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Araziye ektiği kenevirleri sulamaya gelince ...
Marmaris’in bitkileri gün yüzüne çıkacak
YEREL HABERLER Marmaris’in bitkileri gün yüzüne çıkacak
Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı / Fotoğraf
YEREL HABERLER Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli ...
Toprak havuzda yetişen balıklar istihdama büyük katkı sağlıyor Toprak havuzda üretilen binlerce ton balık birçok ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Toprak havuzda yetişen balıklar istihdama büyük katkı ...
Bodrum'da kimyasal üretim fabrikası yakınındaki yangında faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Bodrum'da kimyasal üretim fabrikası yakınındaki ...
Bodrum’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Bodrum’da korkutan yangın
ÇEV Sanat'ın 'Genç Yetenekler'i Bodrum'da sahne aldı
YEREL HABERLER ÇEV Sanat'ın 'Genç Yetenekler'i Bodrum'da sahne aldı