Ahmet Güneştekin Mgallery The Bodrum’daki eserleri inceledi

MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak’ı ziyaret eden sanatçı Ahmet Güneştekin oteldeki eserleri teker teker inceledi. Sanatla iç içe olan otelde Güneştekin'in eserlerinde oluşan bir sergi açmayı planladığı da öğrenildi.

Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan MGallery The Bodrum misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunmanın yanı sıra onları sanatla da buluşturuyor. Pek çok farklı sanatçının eserlerinin bulunduğu MGallery The Bodrum Yalıkvak’ta uluslarası alanda tanınmış sanatçı Ahmet Güneştekin’in eserleri de yer alıyor. Aynı zamanda sanat koleksiyoneri olan otelin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Delibalta ile Ahmet Güneştekin’in MGallery The Bodrum Yalıkavak’ta buluşarak oteli gezdi ve sanatseverleri heyecanlandıracak yeni projelerle ilgili görüştü. Ahmet Güneştekin’in eserlerinden oluşan bir sergi açmayı planlayan Delibalta ve Güneştekin, yakın zamanda Bodrum’da ki sanatseverleri sevindirecek güzel projeleri duyuracak.

