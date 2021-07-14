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Bodrum'da sanat dolu geceler devam ediyor İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı

İHA

Bodrum'da sanat dolu geceler devam ediyor İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri’nde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı.
Devlet sanatçısı şef Gürer Aykal yönetiminde “Aryalardan Seçmeler” konseri geceye katılan seyircilere unutulmaz bir Bodrum akşamı yaşattı. Katılımın yoğun olduğu konseri dinleyenler arasında eski bakanlardan İmren Aykut da yer alıyordu. Konserde dünyaca ünlü sanatçımız Leyla Gencer’in öğrencilerinden soprano Simge Büyükedes ve mezzo soprano Asude Karayavuz solist olarak yer aldı. Büyükedes ve Karayavuz’un birbirinden ünlü operalardan seslendirdikleri eserler sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.
Bodrum Belediyesi’nden sanatçılara çiçek takdimi
Konser sonunda Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, geceye katılımları ve gösterdikleri üstün performans sebebiyle solist sanatçılara, orkestraya ve şef Gürer Aykal’a Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundu.

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