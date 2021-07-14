Uçak, “15 Temmuz Türk milletinin destansı direniş günüdür” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 15 Temmuz’un ihanetin milletin cesaretinde boğulduğu gün olduğunu açıkladı.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) emperyalist güçleri arkasına alarak kalkıştığı darbe ve işgal girişimini Türk milletinin destansı bir direnişle püskürttüğünü, hainleri gecenin karanlığına gömdüğünü açıkladı.

Uçak açıklamasında, “FETÖ, insanımızın iyi niyetini istismar etmiş, gelecek beklentisini ülkemiz için tuzağa dönüştürmüş, milleti münafıkça sömürmüş, hizmet adı altında çıkar sağlamış, devletin kılcal damarlarına kadar sızmış, iblisçe yöntemlerle paralel bir yapı oluşturmuş ve 15 Temmuz gecesi ülkemizi bir ateş ve kan denizinin içine atmıştır. Kendi ordusunun silahlarıyla kendi ülkesini işgale kalkışan mantkurtlar topluluğu, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dâhil stratejik merkezleri alçak uçuş yapan uçaklarla bombalamış, tankları sokaklara sürmüş, ağır silahlarla masum insanları şehit etmiştir. 15 Temmuz, millet olma şuuruyla vatanına sahip çıkan insanların, gasbettiği silahlara güvenen alçakları çıplak elleriyle boğmasıdır. 15 Temmuz, ‘Çanakkale geçilmez’ inancının ‘bu milletin bileği bükülmez’ gerçeğiyle taçlandırılmasıdır. 15 Temmuz, tarih boyunca ikbaline ve istiklaline meftun olan milletin yüzyıllarca unutulmayacak zaferi, yeni bir dönemin şafağıdır. O gece, cesaretli olanlar, ölümü göze alarak meydanlara çıkanlar, namluya çıplak elle karşı duranlar, tankın önüne gövdesini koyanlar, mazlumlar kazandı. EğitimBirSen olarak, o gece ilk andan itibaren sağımıza solumuza bakmadan, hiç tereddüt etmeden tüm üyelerimizle alanlara çıktık, kurşun yağmurunun altında kaldık, bazı üyelerimizi şehit verdik, bazı üyelerimiz de gazilik mertebesine nail oldu. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü kutluyor, tüm şehitlerimizi bir defa daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz” dedi.

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