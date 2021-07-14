Datça’da motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi

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Muğla’nın Datça ilçesinde motosikletlere yönelik yapılan denetimde 147 sürücüye kask takmadığı için cezai işlem uygulandı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi uygulamalarını yoğunlaştırdı. Sıcaklıkların artması nedeniyle olumsuz hava koşullarına rağmen 8 farklı noktada motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. 147 sürücüye kask takmadığı için ceza uygulanırken, ayrıca Sevgi Yolu üzerinde seyreden 36 kişiye ise trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanmaktan işlem uygulandı. Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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