Marmaris Kaymakamı Aksoy’un 15 Temmuz mesajı

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günü için bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Aksoy mesajında ” 15 Temmuz 2016 tarihinde, terör örgütü FETÖ/PDY tarafından Aziz Milletimizin iradesi hiçe sayılarak, demokrasimize ve milletimize karşı darbe girişiminde bulunulmuştur. Terör örgütü FETÖ/PDY tarafından Milli birlik ve beraberliğimize, ülkemizin geleceğine yöneltilen hain kalkışma karşısında Aziz Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sel olup meydanlara akmıştır. Bu yüce milleti bölmek, parçalamak ve yıkmak isteyen iç ve dış mihraklara karşı aynı Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda milletçe topyekûn verilen ve tarihe altın harflerle yazılan mücadelelerde olduğu gibi 15 Temmuz’da Türk milletinin şanlı tarihindeki yerini almıştır. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil “ya istiklal ya ölüm” diyerek cephelere koşan imanlı ve inançlı insanları olduğunu tüm dünyaya gösteren milletimiz, 15 Temmuz gecesi tanklara, tüfeklere, helikopter ve uçaklardan atılan mermilere göğsünü siper ederek, istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacağını ve bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracağını bir kez daha göstermiştir. Büyük Türk Milleti; nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuzda olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru demokrasisini güçlendirerek ilerlemeye devam edecektir. Yazılı ve görsel basınımızın da bu süreçte yayınları ile takdire şayan bir şekilde tek vücut olması muhakkak ki bu hain kalkışmanın püskürtülmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıldönümünde bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, en derin saygılarımı sunuyorum’’ sözlerine yer verdi.

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