Tatilcilere “Rezervasyonsuz gelmeyin” uyarısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Kurban Bayramı öncesi Muğla’ya yoğun bir yerli turist akını bulunduğunu söylerken, rezervasyon yaptırmadan gelen vatandaşları uyardı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Türkiye’de en fazla yerli turistin ağırlandığı Muğla’ya bir hafta önceden başlayan araç kuyrukları bayram yaklaştıkça daha da artıyor. Özellikle Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi dünyaca ünlü tatil beldelerine büyük bir rağbet gösterilirken, otellerde doluluk oranı yüzde 100’lere yaklaştı.

9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilini Muğla’da geçirmek isteyen yerli turist her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da tercihini Muğla’dan yana kullanıyor. Kurban Bayramı'na bir hafta kala Bodrum ve Marmaris ile Fethiye’nin geçiş noktası Menteşe çevre yolunda uzun kuyruklar oluştu.



Ormanlık alan çadır kent oldu

Yerli turistin yoğun ilgi gösterdiği Muğla’da çadır kurmanın yasak olduğu alanlarda şimdiden yoğunluk yaşandı. Karavan ve çadır ile dolan Akyaka’nın Çınar sahiline Türkiye’nin dört bir köşesinden Kurban Bayramı tatilini geçirmek için gelen vatandaşlar, ormanlık alanda adeta ‘Çadır Kent’ kurdu.



“Muğla’ya akın devam ediyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, rezervasyon yaptırmadan gelen tatilcilerin hem sağlıklarını, hem de tatillerini zehir etmemeleri için uyarıda bulundu. Başkan Gürün, “Kurban Bayramı Pazartesiden itibaren resmen başlayacak. Ama bizim tespit ettiğimiz kadarı ile Muğla’mıza bugünlerde başlayan ve devam edeceği görülen büyük bir akın var. Yollarda uzun trafik kuyrukları oluşuyor” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’den rezervasyon uyarısı

İlçe belediyelerin şimdiden nüfusunun iki katına çıktığını belirten Başkan Gürün, “En önemlisi rezervasyon yapmadan gelen vatandaşlarımız maalesef bir ağacın altını mekan ediniyorlar. Her türlü ihtiyaçlarını orada görmek zorunda kalıyorlar. Çöp üretiyorlar. İlçe belediyelerimiz üretilen çöpün miktarı açısından olağanüstü gayret sarf etmek zorunda kalıyorlar. Belediyelerimiz çok büyük bir yük altına girdiler. Bizim temennimiz, kendilerinin sağlığı açısından ve daha sonra da daha sağlıklı bir turizm ve tatil yapabilmeleri için mutlak surette rezervasyon yaparak buraya gelmeleri. Burada aradıklarını bulamayınca geri dönüşü de göze alamıyorlar ve bir ağacın altına araçlarını çekerek birkaç gün kalma yoluna gidiyorlar. Plajlar oldukça dolu. Bu büyük bir sıkıntıya sebep oluyor. İlçe belediyelerimiz daha önce bir veya iki defa gittikleri alanlara 10 defa gittikleri oluyor. Orada biriken çöpleri toplayabilmek için. Denizlerimizde de yoğunluk var. Bütün teknelerimiz rezerve edilmiş durumda. Onların da atıkları var. Dolayısı ile istiap haddini aşan bir durum var. Yabancı turistlerin de geldiğini düşünürsek, onların virüs taşıyıp taşımadığını bilmediğimiz için Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelenlerde” dedi.



Ağaç altında, çadırda tatil

Rezervasyon yaptırmadan gelenlerin geri dönme şanslarının bulunmadığı için bir ağaç altında veya çadırda tatil yapmak zorunda kaldıklarını belirten Gürün, “Burada sağlık ile ilgili de sorunlar olabilir diye düşünüyoruz. Her ne kadar biz Türkiye’de ilk mavi rengi alan iliz ve aşılama konusunda çok başarılıyız. Ama dışarıdan gelenlerin ne olduğu ve ne taşıdığını tam olarak bilmemiz mümkün değil. Onun için mesafeyi koruyabilecek ve uygun koşullarda tatil yapmaları gerekirken adeta bulduğun ağacın altına bir çadır veya bir bez gererek orada tatil yapmayı yeğliyorlar. Bu doğru değil. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Hem kendi sağlıkları, hem de toplumun sağlığı için. Belediyeler nüfusunun iki katına kadar çıkmış durumda. Nüfus da çok artmış durumda. Hizmetlerin sağlığa daha uygun bir şekilde yapılabilmesi için lütfen rezervasyonu olanların Muğla’mıza gelmeleri, olmayanların yaşayacakları olumsuz koşullar nedeniyle tatili burnumuzdan getirmeyelim, kötü şeyler yaşamayalım” dedi.

