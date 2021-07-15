15 Temmuz şehidinin annesinden 'Kontrollü darbe' ifadesine tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz şehidinin annesinden 'Kontrollü darbe' ifadesine tepki

DHA

15 Temmuz şehidinin annesinden 'Kontrollü darbe' ifadesine tepki


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)FETÖ/PDY´nin 15 Temmuz 2016´daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın annesi Birsen Dağdaş (63), siyasilerin `Kontrollü darbe´ söylemlerine tepki gösterdi. Dağtaş "Mecliste, orada burada kontrollü darbe diyerek bizim yaramızı deşmesinler. Çocuklarımıza hakaret etmesinler. Yazık, günahtır" dedi.
Darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan'dan Ankara'ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin edilen Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, kiraladığı bir eve yerleşti. Dağdaş, darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın sokağa çıkması için çağrı yapması üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Astsubay Dağdaş, burada başına isabet eden kurşunla şehit oldu.
Dağdaş'ın Muğla'da oturan annesi, darbe girişimi sonrası oğlundan haber alamayınca Ankara'ya gitti. İlk önce oğlunun gözaltına alınan askerler arasında olduğunu düşünen işçi emeklisi anne Birsen Dağdaş, listede adını bulamayınca, bu kez hastaneleri araştırdı. 6 gün oğlunu arayan Dağdaş, son çare olarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada kimliği belirsiz kişilere ait cesetler olduğunu öğrenen Birsen Dağdaş, DNA örneği verdi. Dağdaş, darbe girişiminden 8 gün sonra kendisini arayan Adli Tıp Kurumu´ndaki görevlilerden acı haberi aldı. Dağdaş'ın cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi. 15 Temmuz şehidinin ismi, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi.
`DEMİR PARMAKLIKLARIN ARKASINDA ÇÜRÜSÜNLER´
Birsen Dağdaş, 5 yıl önce yaşanan kalkışmayı hiçbir zaman aklından çıkaramadığını belirterek, "Gece başımı yastığa koyuyorum 15 Temmuz aklımda, sabah kalkıyorum 15 Temmuz aklımda. Yaşadığım acıları bir türlü unutamıyorum. Tek tesellim çocuğumun şehit olması. Vatanı, milleti ve toprağı için mücadele etti. Allah yolunda şahadet şerbeti içti. Şehit olma isteğini, sonradan arkadaşlarından öğrendim. Şehitlerimizin hepsinden gurur ve onur duyuyorum. Her birinin mekanı cennet olsun. Gece-gündüz acısını unutamıyorum. Gözlerimdeki yaş kurumuyor. Yapacağım bir şey yok. Gözlerim nasıl yastığı ıslatıyorsa, o hainlerde içeriden çıkamasın, demir parmaklıkların arkasında çürüsünler" dedi.
`15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ AMERİKAN PİYONLARI İLE MÜCADELE ETTİ´
Evladının acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini söyleyen Birsen Dağtaş, bazı siyasilerin `kontrollü darbe´ söylemlerinin bu acısını daha da artırdığını söyledi. Bu düşünceye tepki gösteren Dağdaş, "Meclis´te, orada burada kontrollü darbe diyerek bizim yaramızı deşmesinler. Çocuklarımıza hakaret etmesinler. Yazık, günahtır. Bizim evlatlarımız olmasa ne Meclis kürsüsünde konuşabilirler ne de rahatça arabalarına binip gezebilirler. Askerlerimiz dağlarda, tepelerde bizim için mücadele ediyorlar. 15 Temmuz şehitleri de Amerikan piyonlarıyla mücadele etti ve toprağın altında yatıyorlar. Siyasiler bizi üzmesin ve acımızla kavrulup duralım" diye konuştu.
Birsen Dağdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı da ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-07-15 11:28:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

93 yaşında mezun oldu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Kampüsü öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde 93 yaşındaki emekli öğretmen kep giyip, diploma alırken, bazı öğrenciler ise diplomalarını torunları ile aldı
YEREL HABERLER 93 yaşında mezun oldu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ...
Marmaris’te narkotikten 'bayram temizliği' 500 bin TL'lik uyuşturucu ile yakalanan iki şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Marmaris’te narkotikten 'bayram temizliği' 500 bin ...
Tatilcilere “Rezervasyonsuz gelmeyin” uyarısı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Kurban Bayramı öncesi Muğla’ya yoğun bir yerli turist akını bulunduğunu söylerken, rezervasyon yaptırmadan gelen vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Tatilcilere “Rezervasyonsuz gelmeyin” uyarısı Muğla ...
Fuhuş baronları yakalandı Muğla ve Antalya illerinde yabancı uyruklu kadınları iş vaadi ile getiren ve pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran 10 şüpheli Fethiye Adliyesine sevk edildi.
YEREL HABERLER Fuhuş baronları yakalandı Muğla ve Antalya illerinde ...
Üniversiteden bisiklet etkinliği
YEREL HABERLER Üniversiteden bisiklet etkinliği
Marmaris'te 500 bin TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Marmaris'te 500 bin TL'lik uyuşturucu madde ele ...
Bodrum çarşısında yangın paniği
YEREL HABERLER Bodrum çarşısında yangın paniği
Marmaris Kaymakamı Aksoy’un 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamı Aksoy’un 15 Temmuz mesajı
Muğla ve ilçelerinde havadan ve karadan denetimler sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Muğla ve ilçelerinde havadan ve karadan denetimler ...
Datça’da motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Datça’da motosikletlere yönelik denetim ...
Yengeç saldırısına uğrayan yavru Caretta tedavi edildi Caretta Caretta Deniz Kaplumbağalarının yavru çıkışlarında yengeç saldırısına uğrayan bir yavru DEKAMER ekipleri tarafından tedavi edildi.
YEREL HABERLER Yengeç saldırısına uğrayan yavru Caretta tedavi ...
Uçak, “15 Temmuz Türk milletinin destansı direniş günüdür” Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 15 Temmuz’un ihanetin milletin cesaretinde boğulduğu gün olduğunu açıkladı.
YEREL HABERLER Uçak, “15 Temmuz Türk milletinin destansı direniş ...
Başkan Gümüş’ten 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gümüş’ten 15 Temmuz mesajı
Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazadaki motosiklet sürücüsü üniversiteli Mahmut çıktı/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazadaki motosiklet ...
Bodrum’da sosyal belediyecilik taçlanıyor
YEREL HABERLER Bodrum’da sosyal belediyecilik taçlanıyor
Muğla’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fidan dikildi
YEREL HABERLER Muğla’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına fidan ...
Bodrum'da sanat dolu geceler devam ediyor İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı
YEREL HABERLER Bodrum'da sanat dolu geceler devam ediyor İzmir ...
Bodrum için ünlü sanatçılar kolları sıvadı
YEREL HABERLER Bodrum için ünlü sanatçılar kolları sıvadı
Ahmet Güneştekin Mgallery The Bodrum’daki eserleri inceledi
YEREL HABERLER Ahmet Güneştekin Mgallery The Bodrum’daki eserleri ...
Başkan Oktay, “Rezervasyonsuz yola çıkmayın”
YEREL HABERLER Başkan Oktay, “Rezervasyonsuz yola çıkmayın”
Başkan Gürün’ün 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürün’ün 15 Temmuz mesajı
Bodrum'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı
YEREL HABERLER Bodrum'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı
Kazada ölen gencin kimliği tespit edildi Cenazesi İstanbul’a gönderildi
YEREL HABERLER Kazada ölen gencin kimliği tespit edildi Cenazesi ...
Balık tutmaya gelen vatandaşların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Balık tutmaya gelen vatandaşların ilgi odağı oldu