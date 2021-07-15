Bodrumspor'da Onur ve Murat tamam

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrumspor, stoper Onur Akbay ve orta saha Murat Sarıgül'ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor forması giyen başarılı savunma oyuncusu Onur Akbay ile sözleşme imzaladık. Onur Akbay´a Bodrumspor forması altında başarılar dileriz.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen 2001 doğumlu defansif orta saha oyuncusu Murat Sarıgül ile sözleşme imzaladık. Murat Sarıgül´e Bodrumspor forması altında başarılar dileriz."DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM

2021-07-15 12:41:00



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