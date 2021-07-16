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Bodrum’da 15 Temmuz Etkinliği Programda Şehit Polis Ercan Yangöz Anıldı

İHA

Bodrum’da 15 Temmuz Etkinliği Programda Şehit Polis Ercan Yangöz Anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 15 Temmuz şehit ve gazilerinin yanı sıra geçtiğimzi günlerde silah kaçakçısı tarafından şehit edilen polis memuru Ercan Yangöz de anıldı.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliğine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tolga Yamalı, İlçe Garnizon Komutanı Albay Güngör Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, gaziler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ekrandan verildi. Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz konuşmasında "Bir taraftan bu hain girişimi zaferle bertaraf etmenin sevincini yaşarken diğer taraftan da şehitlerimizin, ağır yaralanan gazilerimizin hüznünü ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevgili Bodrumlular 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi büyük Türk Milletinin tarihinde yaşanmış en büyük ihanet hareketlerinden biridir. Kim olduklarını çok iyi bildiğimiz emperyalist güçlerin ve piyonlarının vatanımızı, milletimizi ve devletimizi bölme, parçalama girişimidir. Şükürler olsun ki bu hain girişim büyük Türk milletinin, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere cesareti, feraseti, kararlılığı ve kahramanlığıyla ile bertaraf edilmiştir. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ise sağlık ve afiyetler diliyoruz” dedi.
Etkinlikte geçtiğimiz günlerde Bodrum’da silah kaçakçılığı şüphelileri ile girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Ercan Yangöz de anıldı. Programda ayrıca; 15 Temmuz ile ilgili video gösterimi yapıldı, Kuranı Kerim tilavet edilip dualar edildi.
Bodrum Öğretmenler Korosu’nun müzik dinletisi ile sona eren programda söylenen kahramanlık türkülerine vatandaşlar Türk Bayraklarını sallayarak eşlik etti. Etkinlik boyunca Bodrum Kalesi önünde şehitler için lokma döktürüldü. Ayrıca çocuklara da elma şekeri ikram edildi.

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