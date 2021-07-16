Bodrumspor Yekta ve Samet'i aldı

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BODRUM (Muğla), (DHA) TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor transferde gaza bastı.

Daha önce Bandırmaspor'dan stoper Onur Akbay ve Fatih Karagümrük'ten ön libero Murat Sarıgül, Sarıyer'den kaleci Ali Türkan ve Vanspor'dan sağ bek Üzeyir Ergün ile el sıkışan yeşil-beyazlılar, şimdi de Altay'dan orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ve Hekimoğlu Trabzon'dan orta saha oyuncusu Samet Yalçın'la sözleşme imzaladı. Yeni transferler antrenmanlara başladı.DHA-Spor Türkiye-Muğla DHA

2021-07-16 11:16:48



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