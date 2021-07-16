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Çocuk sanat atölyelerinde çalışmalar devam ediyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 6-12 yaş çocuklara yönelik sanat atölyesi çalışmalarında 198 çocuğun resim, heykel, seramik, ebru gibi farklı sanat çalışmaları ile verimli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

İHA

Çocuk sanat atölyelerinde çalışmalar devam ediyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 6-12 yaş çocuklara yönelik sanat atölyesi çalışmalarında 198 çocuğun resim, heykel, seramik, ebru gibi farklı sanat çalışmaları ile verimli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 612 yaş çocuklara yönelik sanat atölye çalışmaları devam ediyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde devam eden atölye çalışmalarında 198 çocuk yaş gruplarına göre atölye çalışmaları yapıyor.
Resim, heykel, seramik, ebru gibi farklı sanat çalışmaları ile çocukların verimli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Çocukların el ve psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan sanat atölye çalışmaları belediye bünyesindeki uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.
Koronavirüs önlemleri göz önüne alınarak sürdürülen atölye çalışmalarında sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları dikkate alınıyor, atölyelere girişlerde HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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