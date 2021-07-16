Datça açıklarında buldukları ölü yunusu teknelerine aldılar



Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, tur teknesi ile koyları gezen tatilciler tarafından ölü yunus bulundu. Deniz yüzeyinde kokmuş ve yer yer çürümeye yüz tutmuş olarak bulunan ve tekneye alınan yunusta, kesici alet izine rastlanılmadığı belirtildi.

Datça Amatör Denizciler ve Gemi Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Dağ, 'Monamour Ela 2' isimli tur teknesi ile saat 11.00 sıralarında Datça Yarımadası'nın Akdeniz'e kıyı koylarına gezi düzenledi. Tur kapsamında, İnceburun Koyu'na gelindiğinde, ölü yunus olduğu fark edildi. Başkan Dağ, 1,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki yunusu tatilcilerin de yardımıyla teknenin platformuna aldı.

Ölü yunusu incelediklerini belirten Hacı Dağ, "Balığın uzun süre önce öldüğünü tahmin ediyorum. Üzerinde herhangi bir darp ya da yara izi görmedik. Çürümüş olduğu ve çok koktuğu için aksam dönüş saatine kadar yanımıza alamadık. Hijyenik olmayacağını düşünerek tekrar denize bıraktık" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-07-16 13:20:29



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