Bodrum’da otluk ve makilik alanda yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Bir anda tüm tepeyi saran alevler söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gümüşlük Mahallesi Koyunbaba mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Otluk ve makilik alanda çıkan yangın bir anda büyüyerek tüm tepeyi kapladı. Yangın bölgesi kayalık ve ulaşım olmadığı için itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti. Çok sayıda itfaiye ile orman ekibi bölgede yangın söndürme çalışmasına devam ediyor.

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