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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İHA

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Süleyman U’un kullandığı 20 AFE 448 plakalı otomobil, MuğlaFethiye kara yolu Karagedik Mevkiinde Nigar Demirci (23) idaresindeki bisiklete çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demirci’nin olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Süleyman Süleyman U polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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