Başkan Ahmet Aras, personeli İle bayramlaştı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı. Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de gerçekleşen bayramlaşma programına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı.



Başkan Aras, salgınla mücadele döneminde ve her koşulda özveriyle çalışan Belediye çalışanlarına teşekkür ederek, “Hepinizin bayramı kutlu olsun birlikte geçirdiğimiz 3. Kurban Bayramı olacak. Herkes kendi işinde gücünde, Bodrum’un şu anda yükü çok ağır hepimiz için, sizler için de öyle. Her bölümdeki arkadaşlarım canla başla çalışıyorlar, herkes insanüstü bir gayretle mücadelesini sürdürüyor. Bodrum da şu anda bunu bizden talep ediyor. Mesaimizi mümkün olduğu kadar verimli kullanacağız. Yetmezse de üstüne çalışmalarımızı devam edeceğiz. Çünkü şu anda büyük değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. Trafikte oturacak, alt yapıda bitecek, diğer eksik ihtiyaçlar ne varsa hepsini tamamlayacağız. Sizlerin çalışmaları ile hep birlikte başaracağız arkadaşlar" diye konuştu.



Bodrum Belediyesi'nin bütün birimlerinde sürekli kendini geliştiren çalışanlar ve yöneticiler olması gerektiğini ifade eden Başkan Aras, "Çünkü bugün biz varız, yarın yokuz ama siz buralarda daha uzun süre çalışacaksınız. Hem kendinizi geliştirmiş olacaksınız, hem yaşadığımız kente ve halkımıza da değer katmış olacaksınız" dedi.



Belediye Başkanı Aras, konuşmasının ardından tüm belediye personelinin bayramını kutladı.

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