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Dolu dolu bir tatil önerisi Dalyan Çamur banyolarında güzelleşiyorlar Fotoğraf meraklıları akın ediyor

İHA

Dolu dolu bir tatil önerisi Dalyan Çamur banyolarında güzelleşiyorlar Fotoğraf meraklıları akın ediyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil bölgelerine akın başladı. Türkiye’nin birçok bölgesinden vatandaşlar Aydın, Muğla ve Antalya’ya gidiyor. Tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği bölgelerden Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı dünyaca ünlü Dalyan ve İztuzu Plajı da birçok alternatifi ile tam anlamı ile cazibe merkezi haline geldi.
Dalyan’ın labirenti andıran sazlıkları dünyanın en eşsiz deltaları arasında gösteriliyor. Bu yüzden de bu büyüleyici manzaranın içinde tekne gezintisi Dalyan’a gelenlerin vazgeçilmez bir aktivitesi konumuna geliyor. Bölgede bulunan kooperatifler ile ister özel, isterse çeşitli paket turlarla sazlıkların arasında çok sayıda tekne turu düzenleniyor.
“Çamur banyolarında güzelleşiyorlar”
Dalyan’da ve yakın bölgede çok sayıda kükürtlü su ve mineralli çamurların bulunduğu banyolar bulunuyor. Binlerce yıl önce tedavi ve güzelleşmek için kullanılan buradaki çamur banyoları, günümüzde de milyonlarca insanı kendisine çekiyor. Dalyan’a gelenler ister Dalyan merkezde, ister kanalın karşısında yer alan Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır’da isterse tekne ile gidilebilen Köyceğiz ilçesine bağlı Sultaniye kaplıcalarında kükürtlü su ve şifalı suyun keyfini çıkartıyor.
“3 bin yıl öncesine ziyaret”
Dalyan kanalının karşısında bulunan Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır sınırları içerisinde yer alan Kaunos Antik Kenti, 3 bin yılı aşkın bir tarihi barındıran bir kent. Bölgenin en büyük tarihi kentleri arasında yer alan Kaunos Antik Kentin de zamanında yapılmış kanalizasyon sisteminden, meydan çeşmesine, tiyatrosundan, taş döşenmiş yollarına kadar günümüze gelmiş bir çok eser yer alıyor. Burada gezerken insanlar adeta kendilerini geçmişe yolculuğa çıkartıyorlar. Dalyan’dan feribot ve sandallar ile kanalın karşısına geçtikten sonra yaya olarak 10 dakikada ulaşılabilen Kaunos Antik kendi her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.
“Fotoğraf meraklıları akın ediyor”
Dalyan fotoğraf meraklıları için de mükemmel manzaralar sunuyor. İlçeye bağlı Gökbel Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Radar Tepe’de çekilen fotoğraflarda İztuzu plajı, Sülüngür Gölü, Dalyan Kanalları ve Köyceğiz Gölünün yer aldığı nefis bir manzara yer alıyor. Fotoğraf meraklılarının son yıllarda keşfettiği bir diğer nokta ise Radar Tepe’nin tam karşısında yer alan Çandır Teras. Dalyan Kanalları’nın labirent görüntülerini objektiflerine yansıtmak için her yıl birçok kişi bu bölgelere akın ediyor.
“Dünyanın en ünlü plajlarından İztuzu Plajı”
Avrupa’nın En İyi Açık alanı seçilen Dünyanın sayılı plajları arasında gösterilen İztuzu Plajı her yıl milyonlarca turisti kendisine çekiyor. İster karayolu ile gidilen bölümde, ister labirent sazlıkların arasından tekne ile gidilen bölümde olsun Dalyan’a gelinip de İztuzu’nda güneşlenmeden kimse dönmüyor. Türkiye’nin en iyi korunan alanları arasında yer alan ve kesinlikle yapılaşmaya izin verilmeyen plaj bugün Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen noktaları arasında yer alıyor.
“Carettalar canlı görülebiliyor”
İztuzu plajı dünyanın en ünlü Caretta Caretta yumurtlama alanları arasında yer alıyor. Bu yönüyle de çok iyi korunan plajda dünyanın sayılı Deniz Kaplumbağaları hastanesi de bulunuyor. Burayı gelenler Carettaların yanı sıra, diğer Deniz Kaplumbağalarını canlı olarak yakından görebilen ziyaretçiler, ayrıca ara ara denize yavru carettaların bırakılmasına da canlı görebiliyorlar.
Son olarak Dalyan sadece yaz aylarında değil kış aylarında da birçok kişinin geldiği uğrak bir nokta. Ilıman iklimi ile kışın dahi denize girilebilen İztuzu plajı, kış aylarında bambaşka bir aktiviteye sahne oluyor. Burada yaşayan yerleşik yabancıların yanı sıra, yurt dışından gelen yabancılar ile yerliler Noeli denize girerek karşılıyorlar. Noel kutlamalarına her yıl yüzlerce kişi katılıyor.

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