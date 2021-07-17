Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi memnuniyet araştırmasında ilk 8’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi pandemi döneminde ‘ÜNİAR’ın gerçekleştirdiği genel memnuniyet araştırmasında Devlet Üniversiteleri arasında ilk 8’de yer aldı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından Türkiye Üniversiteleri Memnuniyet Araştırması sonuçları açıklandı. Araştırmada devlet üniversiteleri içinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 125 Üniversite içinde 8’inci sırada yer aldı.

Türkiye Üniversiteleri Memnuniyet Araştırması, (TÜMA) 2021’de 125 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 198 üniversitede öğrenim gören 42 bin 353 öğrenciden kullanılabilir veri toplandı. Araştırma, lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirme ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli olması yolunda bir yol gösterici niteliğindeki araştırmada elde edilen bulgular üniversitelerin gelişim ve duyarlılıklarını artırmak ve de veri sağlamak amacıyla kamuoyuyla paylaşıldığı açıklandı.

Araştırmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin, pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim konusundaki beklentilerini üst düzeyde karşıladığı ortaya çıktı. Öğrenci memnuniyet ölçeğinde Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı, Uzaktan Eğitim Alt Yapısı, Akademik Destek ve İlgi, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği ve Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği gibi içerikler bulunuyor.

“Başarımızın kaynağı ‘ben’ değil, ‘Biz’ anlayışı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, ARGE Üniversitesi olmayı ana hedef olarak belirlediklerini; ‘Hazırlık ve Zeminin Oluşturulması’, ‘Projelerin Hayata Geçirilmesi’ fazlarını başarıyla tamamladıklarını açıkladı. Rektör Çiçek, “ARGE” başlığı altında Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığıyla uzaktan eğitim sürecinde büyük başarı elde ettik. Elde edilen başarılarda, dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm ile paralel ilerleyen eğitimöğretim faaliyetlerimizin payı büyüktür. Bu doğrultuda Üniversitemizi ARGE Üniversitesi haline getirecek asıl gücün de öğrenciler olduğunun altını çizdik. ÜNİAR gibi üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarının araştırma sonuçları bizim doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesidir. Biz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Devlet Üniversiteleri içerisinde ilk 8’de yer almamız bizim hedeflerimiz doğrultusunda kararlığımızı teşvik etmektedir. Ortada bir başarı varsa bu başarı ‘ben’ değil, ‘Biz’ diyerek yola çıktığımız mesai arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin bize olan inancındandır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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