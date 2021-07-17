Marmaris'teki HDP binasına saldırının 6 şüphelisi adliyede (2)

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1 TUTUKLAMA

Marmaris'te HDP'nin ilçe binasına pompalı tüfekle saldıran Adnan Temel A. (28) ile azmettirici olduğu ileri sürülen Ensar A.'nın (29) da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adnan Temel A. tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2021-07-17 20:42:58



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