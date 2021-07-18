Bodrumspor Berk İsmail'i transfer etti

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BODRUM, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, transferde bir hamle daha gerçekleştirdi. Daha önce Onur Akbay, Murat Sarıgül, Ali Türkan, Yekta Kurtuluş, Samet Yalçın, Burhan Eşer, Üzeyir Ergün ve Oğuzhan Doğan'la sözleşme imzalayan yeşil beyazlılar Sakaryaspor'dan Berk İsmail Ünsal'ı da resmen renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen başarılı forvet oyuncusu Berk İsmail Ünsal ile sözleşme imzaladık. Berk İsmail Ünsal´a Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum

2021-07-18 12:02:48



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