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Araç kuyruğunun önü arkası yok Kurban Bayramı tatili için Muğla’ya bir haftadır devam eden araç girişi artarak sürerken, karayolunda uzun kuyruklar oluştu

İHA

Araç kuyruğunun önü arkası yok Kurban Bayramı tatili için Muğla’ya bir haftadır devam eden araç girişi artarak sürerken, karayolunda uzun kuyruklar oluştu

Yerli turistin gözde tatil merkezi Muğla’ya bir haftadır devam eden araç girişi artarak devam ediyor. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ‘rezervasyonsuz gelmeyin’ uyarısını dikkate almayan yerli turist akın akın gelmeyi sürdürüyor.
Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 4 milyon yerli turist bekleyen Muğla’da Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye gibi önemli turizm ilçelerindeki otel ve apartlarda yer kalmadı. Yüzde 100’lük bir doluluk yaşayan otel ve apartlardaki doluluğa rağmen araç girişi devam ediyor.
Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer gibi turistik ilçelerde tatillerini geçirmek isteyen vatandaşların tek geçiş noktası Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluştu. Menteşe çevre yolunda oluşan uzun araç kuyruğu her geçen saat arttı. Türkiye’nin her ilinden plakaya rastlanan araçlar 20 dakikalık YatağanMenteşe arasını bir saatlik bir sürede kat edebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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