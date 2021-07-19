Uçak’tan Kurban Bayramı mesajı

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Uçak mesajında, “Kurban, Allah’a yakınlaşma amacıyla paylaşmak, yardımlaşmak ve dayanışma ruhuyla birlikteliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek için bir imkândır. Allah’a teslimiyetin, itaatin, kurbiyetin, sadakatin; hayırda buluşmanın, iyilikte yarışarak Allah’ın rızasına erişmenin sembolü olan kurban, sahip olduklarımızı yakınlarımızla, dost ve akrabalarımızla, ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak hayatın ve yaratılışın gayesini unutan zihinlere öze dönüş çağrısı yapan ilahi bir ses ve hikmettir. Kurban, Hac ile birlikte düşünüldüğünde dünyanın bütün geçici heva ve heveslerinden sıyrılarak teyakkuz hâlindeki bir kulluk bilinciyle Allah’a İbrahim’i sadakat ve İsmail’i teslimiyetle bağlılık göstermektir. Eğitim BirSen olarak, İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın yeryüzünün her köşesinde huzurun, mutluluğun, barışın tesisine vesile olmasını, hakça kazanmanın ve hakça paylaşımın mümkün olabilmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.