Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliği toplantısı Kurban Bayramı öncesi Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında ‘Trafik Güvenliği’ toplantısı yapıldı.

Muğla ‘da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın güvenle seyahat etmelerini sağlamak amacıyla uygulanacak trafik tedbirlerinin değerlendirildiği Trafik Güvenliği Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ferhat Demiriz, İlçe Trafik Denetleme Büro Amirleri ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı İstasyon Amirleri hazır bulundu.

2020 ve 2021 yıllarına ait ilk altı aylık trafik istatistiklerinin değerlendirildiği toplantıda; Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında artış gösteren trafik yoğunluğu nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerin ve tedbirlerin arttırılması, tur otobüslerine yönelik denetimlerin yoğunlaştırılması, turizm dönemi boyunca kavşaklarda meydana gelebilcek yoğunluklara karşı, alternatif güzergahlarının belirlenmesi ve bayram tatili süresince helikopter ve drone ile denetimlerin arttırılması yönünde karar alındı.

Bayram tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı il genelinde gereken önlemlerin alındığını ifade den Vali Orhan Tavlı, “Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerimizle görev başında olacağız. Vatandaşlarımızdan da trafik işaret ve kurallarına uymalarını, trafikte dikkatli olmalarını rica ediyoruz” dedi.

Vali Orhan Tavlı, Kurban Bayramının ülkemize, tüm İslam Âlemine ve insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederek, tüm vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

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