Fatma Girik, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

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Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)TÜRK sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik (80), göğüs rahatsızlığı şikayetiyle yaşadığı Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı. Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-07-20 13:21:52



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