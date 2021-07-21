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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis ekiplerinden çocuklara bayram şekeri

İHA

Polis ekiplerinden çocuklara bayram şekeri

Muğla'nın Kavaklıdere İlçesinde polis ekipleri, kapı kapı dağıttıkları şeker ve çikolatalarla çocukları mutlu etti.
Emniyet Amirliği personeli yaya ve devriye ekipleri bayram münasebetiyle Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çocukları unutmadı. Polisler çocukların tek tek bayramlarını kutlayarak şeker ve çikolata ikramında bulundu. Mahallelerine ellerinde şeker ve çikolatalarla polis ekiplerinin geldiğini gören çocuklar da sokaklara koştu. Etkinlikte ailelerin bayramları kutlanırken, polisin bütün çocukların dostu, abisi, arkadaşı olduğu vurgusu yapıldı.

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