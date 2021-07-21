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Yeşim Salkım'dan korona virüsle mücadelede 'hijyen' mesajı: "İslam aleminin kuralları içerisinde hijyen her zaman vardı" Bodrum'da Yeşim Salkım izdihamı

İHA

Yeşim Salkım'dan korona virüsle mücadelede 'hijyen' mesajı: "İslam aleminin kuralları içerisinde hijyen her zaman vardı" Bodrum'da Yeşim Salkım izdihamı

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım’ın Bodrum’daki halk konserinde izdiham yaşandı. “Bodrum Belediyesi Kale Konserleri” kapsamında sahneye çıkan ünlü şarkıcı Yeşim Salkım ve Bade Derinöz bayramın 1’inci günü tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Salkım, korona virüsten korunmada hijyenin öneminden bahsederek, "İslam aleminin kurallarının içerisinde hijyen her zaman vardı. Bunu hijyen olmayan Avrupalı ve dışarıdakiler düşünmeli bence" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bodrum Kale Konserleri” kapsamında Yeşim Salkım sahne aldı. Azka otel, Ambrosia otel, Bitci, Günay Restoran gibi sponsorların katkılarıyla Kurban Bayramı'nın 1’inci günü Bodrum Belediyesi halka ücretsiz konser düzenledi. Yeşim Salkım hayranları Bodrum Kalesine akın etti. Yaklaşık bin 500 kişilik alan doldu taştı.

"Ruh hastası olmaya 5 dakika kala kurtulduk"
Kurban Bayramı mesajı veren Yeşim Salkım “Ruh hastası olmaya 5 dakika kala aşılar bulundu ve herkes aşılanmaya başladı. Zor bir süreçten geçtik. Özellikle müzisyenler ve bizim sektörümüzdekiler çok sıkıntı çekti. Genel anlamda tüm dünyada zor bir süreçti. Biraz daha dikkatli yaşayıp, biraz daha sosyal mesafemizi koruyarak bence bu günleri atlayacağımızı düşünüyorum. Aşılama ülkemizde son hızı ile devam ediyor. Bizim için ise sahnelerde uzak kalmak çok zordu. Ben dizi çekiyordum o sırada aslında çok fazla etkilenmedim ama diğer sahne arkadaşlarım çok etkilendiler” şeklinde konuştu.

2 kez korona virüse yakalandı
Yeşim Salkım 2 kez korona virüse (Covid19) yakalandığını ifade ederek “Ben iki kez salgına yakalandım. Vücudum attı galiba virüsü. Antikorlu oluyorum iki kez virüs yakalanınca vücut bağışıklık kazandı galiba” dedi.

"Biz hijyenik bir toplumuz, hijyen olmayan Avrupa düşünsün"
İslam’ın en önemli kuralının hijyen olduğunu söyleyen Salkım, “Biz zaten milletçe çok temiz bir toplumuz. Biz dışarıdan eve geldiğimizde annemiz, babamız gidin elinizi, yüzünüzü yıkayın derler. Ayakkabılarımızı dışarıda çıkarırız, misafirimiz geldiğinde zaten hemen kolonya tutarız. İslam aleminin kurallarının içerisinde hijyen her zaman vardı. Bunu hijyen olmayan Avrupalı ve dışarıdakiler düşünmeli bence” şeklinde konuştu.

"Türk aşısına daha çok güveniyorum"
Salkım, şöyle devam etti: “İnşallah Ekim, Kasım gibi farklı aşılarla da bu virüsü yeneceğiz. Ben Türk aşısına daha çok güveniyorum. Bu işi bir an önce atlatalım ve bu normal bir grip haline dönsün.”
Açıklamalarının ardından Bodrum Kalesi'nde konsere çıkan Yeşim Salkım söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu. Geçmişten günümüze kadar olan birçok şarkıya yer veren Yeşim Salkım dinlemeye gelen tatilciler bazı şarkılarını da beraber söyledi. Adım atacak yer kalmayan Kale konser alanında vatandaşların sosyal mesafeli birer koltuk arayla oturması ve çoğunun maske takması ise dikkatlerden kaçmadı. Bodrum Belediyesi ise konser alanına girenlere teker teker maske dağıttı.
Gecenin sonunda ayakta alkışlanan Yeşim Salkım’a Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun Bodrum Belediyesi Sanat Beratı verdi. Ardından Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu tarafından ise ünlü sanatçıya çiçek takdim edildi. Kısa bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Tutkun, Bodrum merkezini canlandırmak için bu organizasyonu yapma kararı aldıklarını söyleyerek, “Kale konserlerini gerçekleştirme kararı aldığımızda, sanatçılarımız gönülden geliriz ve sahne alırız dediler. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait 2 ay boyunca konserler olacak. Bakanlıktan kalenin boş günlerini kullanmak istediğimizde seve seve kullanabilirsiniz dediler. Sahne alacak olan sanatçılarımızı günleri bununla alakalıdır. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a da teşekkürlerimi sunuyorum. Bodrum’un sanatına katkıda bulunuruz diyen sponsorlarımıza en içten duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.

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