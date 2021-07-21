Köyceğiz’de orman yangını başladı

Rize için çok kritik uyarılar!

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Sultaniye Kaplıcaları arkasındaki çamlık alanda orman yangını başladı.

Edinilen bilgiye göre, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangına ilk etapta kara ekipleri müdahale ediyor. Bölgeye hava gücü olarak helikopter sevk edilirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de su ve arazöz desteği sağlıyor.

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