Herkes Muğla’ya, Muğlalı Yaylaya gitti

Bayram tatili nedeniyle Türkiye’nin birçok yerinden milyonlarca insan Muğla’ya akın etti, şehrin birçok ilçesi kilitlendi. Muğlalılar ise hem kalabalıktan hem de 50 dereceye yaklaşan sıcaktan kaçarak Denizli’nin Çameli ilçesine gittiler.

Bayram tatilinde Türkiye’nin birçok bölgesinden insanlar tatil bölgelerine akın etti. En fazla tercih edilen bölgelerden olan Muğla Kurban bayramı nedeniyle bu seneki en yoğun günlerini yaşarken, Ölüdeniz, Marmaris ve Bodrum gibi bölgeler ise adeta kilitlendi. Tatile gelen birçok insan sokaklarda yatmak zorunda kaldı.

Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca insan tatil için Muğla’ya gelirken, Muğlalılar ise Yaylaya kaçtı. Muğla’nın Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde yaşayanlar Muğla’daki kalabalık ve bunaltıcı sıcaktan kaçmak için Denizli’nin Çameli ilçesine gittiler.

Muğla’da gündüz saatlerinde 48 dereceye ulaşan bunaltıcı hava sıcaklığına karşın Çameli’de ise gündüz 2324 derece olan sıcaklığın, akşam saatlerinde ise 78 dereceye kadar düştüğü öğrenilirken, Muğla’dan Çameli’ye gidenlerde serin bir tatil geçirdiklerini belirtiyorlar.

Fethiye’nin Göcek Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Selim Şimşek, “Çameli’ne gelme nedenimiz Göcek’in yaz aylarında çok sıcak olması. Eşim kalp krizi geçirdi, orada sıkıntıya girmesin diye geldik. 1 aydır buradayım burası çok rahat. Göcek’e gidelim mi diye sorduğumda, hayır Göcek’e gitmeyelim diyor. Burası serin, terlemek yok, psikolojik olarak da iyi hissediyor insan. Öğle sıcağında dahi gölgede durursanız burada klimaya ihtiyacınız yok. Ayrıca pandemi nedeniyle sahiller çok kalabalıklaştı, bizim eski güzel sahillerimiz kalmadı. Hem insan, hem araç, hem de tekne kalabalığı var. Denizin üstünde şu anda tekneyi bir yerden bir yere götürseniz zorlanırsınız” dedi.

Ailesi ile birlikte Çameli’ne gelen 15 yaşındaki Seher Gümüş ise, “Muğla 45 derece, burası çok güzel serin ve esiyor. Mükemmel bir yer” derken babası 44 yaşındaki Bayram Gümüş ise, “Muğla Gökova’da oturuyorum, kalabalıktan kaçtık” dedi. Aslen Çamelili olduklarını söyleyen Bayram Gümüş, “Muğla’da şu anda trafik çok kalabalık” dedi.

Ortaca’dan Çameli’ne gelen Mustafa Güçlü ise, “Çameli Cevizli’de evimiz var. Buraya serinlemeye geldik. Muğla’ya gelenler yanık, oraya gelenlerin daha yanması lazım, çok sıcak Muğla. Buranın serinliği ve yerleşimi çok güzel” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.