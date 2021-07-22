Bodrum Belediyesi bin 200 personeli İle 7/24 bayram mesaisinde Bir günde onlarca ton atık toplandı

Bodrum Belediyesi ekiplerinin bayram mesaisi başladı. Belediye ekipleri 1200 personeli ile 7/24 vardiyalı çalışma esasıyla hizmet vererek ilçede yaşanacak tüm olumsuzlukların önüne geçti.

Bayram tatili boyunca 1200 personeli ile vardiyalı olarak yoğun mesai yapan Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri ve Zabıta Birimleri Kurban Bayramı boyunca sahada koordineli bir şekilde çalışıyor. Bayram tatiliyle birlikte yoğunlaşan ana caddelerde, sahillerde, park ve bahçeler ile yol kenarlarında temizlik faaliyetleri son sürat devam ediyor.

Bayram tatiliyle birlikte Bodrum genelinde tedbirlerini arttıran Bodrum Belediyesi ekipleri, özellikle temizlik konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. Ekipler, bayram öncesi BodrumGüvercinlik arasında başlattıkları temizlik çalışmasında araçlardan atılan çok miktarda atık malzeme topladı. Yol kenarlarındaki temizlik çalışması Bodrum genelinde devam ederken; özellikle vatandaşlardan, araçlarından dışarıya çöp atmamaları, doğaya ve çevreye duyarlı olmaları, sahil, cadde ve sokaklarda bulunan çöp kutularının kullanılmasına özen gösterilmesi istendi.

Kurban atıklarına anında müdahale

Denetimlerin aralıksız sürdüğü bayramda, kurban kesim alanlarında oluşan kurban atıklarına müdahale edildi, Fen İşleri, Park Bahçeler, Zabıta Birimleri ve Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahada koordineli bir şekilde yürüttükleri çalışmalar kapsamında, kurban atıklarına anında müdahale etti. Atık toplanılan bölgeleri köpüklü suyla yıkayan ekipler, bölgeyi dezenfekte etti. Zabıta ekipleri, ilçe sakinlerinin ve misafirlerin rahatı, huzur ve güvenliği için sahada sürekli denetim yaptı.

Başkan Ahmet Aras: Bu kent, bu doğa hepimizin

Bodrum genelinde başlattıkları temizlik seferberliğini sıkı tutmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Aras, “Çevrenin ve doğanın önemini bilmek zorundayız. Bu kent hepimizin, bu doğa hepimizin” dedi ve şöyle devam etti: “İnsan sağlığını merkeze alan bir anlayışla ve 24 saat esasıyla, büyük bir dikkat ve hassasiyet içerisinde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. İlçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük çaba sarf ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamak için vardiyalı bir şekilde çalıştık. Vatandaşlarımız da çevre temizliğine dikkat ettiler, belediyemize destek oldular. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

850 ton atık toplanıyor

Sahada normal günlerde 300 iken bayram yoğunluğundan dolayı 450 personelle hizmet veren Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 günde 850 ton atık topladığı belirtildi. Bodrum Belediyesi bayram boyunca herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletilen müdahale ekiplerinin de teyakkuzda olduğunun altını çizdi.

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