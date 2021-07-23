Ev yandı; kundaklama iddiasıyla eski koca gözaltına alındı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, F.Ö.'nün (30) 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Olay öncesi F.Ö.´nün tartıştığı eski eşi H.U. (31), evi kundakladığı iddiasıyla yakalanıp gözaltına alındı.
İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde oturan F.Ö.´nün evine dün akşam saatlerinde eski eşi H.U. geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. H.U. hakaret ve tehditlerde bulunarak evden ayrıldı. F.Ö. de yanına 3 çocuğunu da alarak 50 metre mesafedeki bir akrabasının yanına gitti.
Görgü tanıkların ifadesine göre H.U., saat 01.30 sıralarında yeniden F.Ö.´nün evine geldi. Bahçe kapısından giren H.U., yanıcı bir madde ile evi ateşe verip kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında duman etkilenen bir itfaiye erine ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Evinin yandığını öğrenip gelen, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren F.Ö.´ye de sağlık ekipleri müdahale etti.
Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri H.U.´yu yakalayarak gözaltına aldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla Ali GÜNDOĞAN
2021-07-23 08:15:27
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