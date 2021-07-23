Sahil Güvenlik Komutanından Bayram ziyaretleri

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Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir Kurban Bayramı münasebetiyle Muğla Valisi Orhan Tavlı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve bağlılarında ziyaret ve incelemelerde bulunmuştur.

Tuğamiral Kendir, Bayraklı, Dikili, Ayvalık, Bodrum, Yalıkavak, Göcek ve Fethiye Sahil Güvenlik birimlerini de ziyaret ederek bilgi aldı.

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