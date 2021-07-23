Fethiyespor golcü aldı

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FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Fethiyespor, geçen sezon 2'nci Lig'de Kahramanmaraşspor forması giyen genç forvet İbrahim Koca ile anlaştı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz İbrahim Koca kariyerinde 75 maça çıkarken, Aksaray ve Altındağ Belediyespor formalarını da kiralık olarak giydi. İbrahim Koca'ya hoş geldin diyor ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon oynadığı 25 maçın 9'unda ilk 11'de şans bulan 21 yaşındaki santrfor 2 gol attı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-07-23 11:46:04



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