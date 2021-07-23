Fethiye’de ormanlık alanda kaybolan 2 kişiyi JAK buldu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüş için çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından 4 saatlik arama sonucunda bulundu.

İlçeye tatile gelen Fatma A. (31) ve Türkay G. (34), Faralya Mahallesi Kabak Koyu'nda ormanlık alanda yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyen ikili şelale mevkisinde yolunu kaybetti. Kendi imkanlarıyla geri dönemeyen ikilinin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine bölgeye JAK ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından bulunan iki kişiy ilçeye getirildi. Fatma A. ile Türkay G’nin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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