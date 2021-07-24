Çadır turizmi Kurban Bayramı tatilinde rezervasyonsuz gelen vatandaşlar araç içinde uyumak yerine çadır alıp ormanlık alanda tatillerini yapıyor

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistin en fazla tercih ettiği turizm merkezi Muğla’da çadır kentlerde de yoğunluk yaşandı.

Çadır kurulmasına izin verilen alanlarda yüzde yüz doluluk yaşanırken, yer bulamayan tatilciler ormanları mesken tuttu. Su ve tuvalet hizmeti olmamasına rağmen vatandaşlar çadırlarını orman alanlarına gelişigüzel kurarak tatillerini değerlendirdi.

Muğla bölgesinde ücretli çadır kent sayısı az olmasına rağmen, bu alanlarda verilen temizlik ve su gibi hizmetler nedeniyle doluluk yüzde yüz yakalandı. Bayram tatilini değerlendirmek için Muğla’ya rezervasyonsuz gelen vatandaşlar ise ya sahilde, ya da ormanlık alanlarda araç içinde gecelemeyi tercih etti.



Çadırını kapan geldi

Muğla’da günübirlikçiler ile birlikte nüfusu 150 bine yaklaşan 4 bin nüfuslu Sakin Kent Akyaka’da tatil yapmak isteyen vatandaşlar yer bulamayınca ormanlık alanları doldurdu. Çadır kamp alanı olmamasına rağmen çadırcıların akınına uğrayan Çınar koyundaki çamların altında yer kalmadı.



Ormanda araç kuyruğu

Akyaka’dan Akbük istikametine Çınar koyuna kadar yaklaşık 4 kilometrelik yol boyunca yolun sağ tarafı tamamen araçlarla doldu. Araç içinde yatmak yerine küçük bir çadır alan vatandaşlar, Çınar koyundaki çağ ağaçlarının altında tatillerini geçiriyor. Koyda tatillerini yapan çadırcımlar için çöp bırakılacak olan olmasına rağmen çöplerin gelişigüzel çevreye atılması dikkat çekti.

Sakarya’dan tatil için Muğla’ya gelen İsmail Çınar, otel ve apartlarda yer bulamayınca çadır alarak Çınar koyuna tatilini geçirdiğini belirterek, “Bayram tatili güzel geçti. Buralarda ferah bir yer bulduk. Akyaka kamp yaşayan biriyim. Akyaka’da konaklama güzel gidiyor. Trafik yoğunluğu oluyor. Baya bir oluyor. Buraya gelirken Fethiye üzerinden geldim. Orası da baya bir yoğundu. AkbükAkyaka arası 10 kilometre sanırım. Bu yol 2 saatte ancak bitti. O derece trafik yoğunluğu vardı. Trafik sıkıntı” dedi.



“Aşırı yoğunluk var”

Kamp alanının güzel olduğunu, fakat aşırı yoğunluk olduğunu belirten Gürsel Seven, “Akyaka girişte kamp alanı var. Orası ful dolu. Burası da yüzde 80’lerde doluluk var. Tatil güzel geçiyor ama trafik yoğun. 10 kilometrelik Akyaka yolunu bir buçuk saatte geldik” dedi.

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