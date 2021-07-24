Rektör Çiçek’ten ‘Basın Bayramı’ mesajı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, ’24 Temmuz Basın Bayramı’ mesajı yayımladı

24 Temmuz Basın Bayramı kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin çiçek mesaj yayımladı.

Rektör Çiçek mesajında, “Demokratik yapının işlerliğini tesis eden en önemli araçlarından biri olan basın, kamuyu ilgilendiren olayları ilkeli ve tarafsız bir şekilde yansıtma gibi bir sorumluluğa sahiptir. Bu denli önemli bir göreve sahip olan bağımsız ve güçlü bir basın, toplumun her anlamda gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunurken sorgulayan ve tarafsız habercilik anlayışıyla da kurumların ilerleyişinde itici kuvvet niteliğindedir. Bir asrı aşkın süre evvel basınımızın üzerindeki sansürün kaldırılması, basın ve ifade özgürlüğü açısından bir dönüm noktası olmuştur. Nitekim “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanan 24 Temmuz, 1908’den beri özgür basın için bir milat olarak kabul edilebilir. Sözü edilen tarihten itibaren basınımız, çok hızlı bir ilerleme ve gelişme sergileyerek Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin gelişmesinde çok önemli bir yere konumlanmıştır. Elbette bu ilerleme ve gelişmenin en önemli aktörleri basın çalışanlarıdır. Bu nedenle başta büyük bir özveri ile Muğla’mızda çalışmalarını yürüten değerli basın mensupları olmak üzere, ülkemizin tüm basın emekçilerinin “Gazeteciler ve Basın Bayramı”nı en içten duygularımla kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

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