Sahilde uyuyan tatilcilerin arasında torbalar dolusu çöp topladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahilde uyuyan tatilcilerin arasında torbalar dolusu çöp topladılar

DHA

Sahilde uyuyan tatilcilerin arasında torbalar dolusu çöp topladılar


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, gece halk plajında gönüllerince eğlenen tatilcilerden kimisi otel ve çadırlarına dönerken, kimisi ise sahile serdikleri havlu ve hasırlar ile araçlarında uyudu. Belediye ekipleri, sahilde uyuyan tatilcilerin arasında torbalar dolusu çöp topladı.
Kurban Bayramı tatilinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tatilciler, gündüz plaj akşamları ise eğlence merkezlerini doldurdu. Yoğunluğun devam ettiği ilçede, bayramın 4'üncü günü de eğlence devam etti. Atatürk Caddesi'ndeki 4 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı halk plajındaki tatilcilerden kimileri yanlarında getirdikleri içki ve yiyeceklerini tüketip sohbet ederken, kimileri de cep telefonlarından açtıkları müzikler eşliğinde dans edip gönüllerince eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahildeki yoğunluk daha da arttı, günün ilk saatlerine kadar sürdü. Kimileri gecenin sonunda otel ve çadırlarına dönerken kimileri ise sahile serdikleri havlu ve hasırlar ile araçlarında uyudu. Tatilcilerin geride bıraktığı içki ve meşrubat şişeleri, çeşitli ambalaj atıkları ve sigara izmaritleri ve çöpleri temizlemek belediye ekiplerine düştü. Ekipler 1 saat içinde, plajdan torbalar dolusu çöp topladı. Toplanan atıklar, çöp kamyonuna yüklenip, geri dönüşüm merkezine götürüldü.
Marmarisliler, plajdaki uyarı levhalarına rağmen sahile atılan çöpleri ve plajda ve araçlarında uyuyan tatilcileri cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaşarak sitemde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-07-24 14:48:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Oktay’dan Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oktay’dan Basın Bayramı mesajı
Rektör Çiçek’ten ‘Basın Bayramı’ mesajı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, ’24 Temmuz Basın Bayramı’ mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Rektör Çiçek’ten ‘Basın Bayramı’ mesajı Muğla Sıtkı ...
Çadır turizmi Kurban Bayramı tatilinde rezervasyonsuz gelen vatandaşlar araç içinde uyumak yerine çadır alıp ormanlık alanda tatillerini yapıyor
YEREL HABERLER Çadır turizmi Kurban Bayramı tatilinde rezervasyonsuz ...
Azka Otel'de 'damar' gecesi
YEREL HABERLER Azka Otel'de 'damar' gecesi
Kadın ile erkeğin plajdaki tekme- tokat kavgası kamerada
YEREL HABERLER Kadın ile erkeğin plajdaki tekme- tokat kavgası ...
Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarın esti
YEREL HABERLER Bodrum Kalesi’nde Türk Sanat Müziği rüzgarın esti
Bodrumspor Bahadır'ı aldı
YEREL HABERLER Bodrumspor Bahadır'ı aldı
Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı çift evlerinde ölü olarak bulundu
Bodrum'da makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Bodrum'da makilik alanda yangın
Fethiye’de iki grup arasında kavga: 7 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de iki grup arasında kavga: 7 yaralı
10 hektar makilik alan kül oldu
YEREL HABERLER 10 hektar makilik alan kül oldu
Pegasus'un kaptan pilotu Susin kalbine yenik düştü 
YEREL HABERLER Pegasus'un kaptan pilotu Susin kalbine yenik düştü 
Fethiye’de ormanlık alanda kaybolan 2 kişiyi JAK buldu
YEREL HABERLER Fethiye’de ormanlık alanda kaybolan 2 kişiyi JAK ...
İvana Sert sevgilisi ve oğluyla Fethiye’de tatilde
YEREL HABERLER İvana Sert sevgilisi ve oğluyla Fethiye’de tatilde
3 Çocuğunun yaşadığı evi yaktığı iddia edilen baba serbest bırakıldı
YEREL HABERLER 3 Çocuğunun yaşadığı evi yaktığı iddia edilen baba ...
Tatilcilerin dönüş çilesi başladı Akın akın gelmişlerdi, akın akın dönüyorlar
YEREL HABERLER Tatilcilerin dönüş çilesi başladı Akın akın ...
Ferhat Göçer'den tiyatral şölen
YEREL HABERLER Ferhat Göçer'den tiyatral şölen
DEHA plaja indi tatilciler ayağa kalktı
YEREL HABERLER DEHA plaja indi tatilciler ayağa kalktı
Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Marmaris'te tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu
YEREL HABERLER Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu
Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar Kimi sabaha kadar eğlendi, kimi uyudu
YEREL HABERLER Kalacak yer bulamayınca sahilde konakladılar Kimi ...
Yörüklerden, Süleyman Atlı’ya destek klibi: “Ende madalyayı alda gel”
YEREL HABERLER Yörüklerden, Süleyman Atlı’ya destek klibi: “Ende ...
4 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 150 bine çıktı Sakin Kent’te tatilci izdihamı Muğla’nın dünyaca ünlü ‘Sakin Kent’ unvanlı Ula’nın Akyaka mahallesinin 4 bin olan yerleşik nüfus Bayram’da tatilinde 150 bine ulaştı, sahilde yoğunluk nedeniyle denizin rengi değişti
YEREL HABERLER 4 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 150 bine çıktı Sakin ...
'Sakin Şehir Akyaka'nın nüfusu bayramda 20 kat arttı
YEREL HABERLER 'Sakin Şehir Akyaka'nın nüfusu bayramda 20 kat arttı